Спорт

Титул «Мисс деликатность» завоевала псковичка Алина Смирнова на конкурсе «Спорткраса-2019»

Спортсмен и тренер федерации тхэквондо Псковской области Алина Смирнова завоевала титул «Мисс деликатность» на Международном фестивале красоты и спорта «Спорткраса-2019» в Ялте. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Это было очень волнительно, учитывая, что я никогда в подобных конкурсах не участвовала. И в то же время незабываемо. Спасибо за такую возможность организаторам конкурса "Sportbeauty 2019", нашему губернатору Михаилу Ведерникову и моему тренеру Владимиру Кочетову. Было интересно, спасибо за новый опыт!» - сказала по итогам конкурса Алина Смирнова.

Напомним, в финале фестиваля «Спорткраса-2019» приняли участие около 25 спортсменок из 15 стран, занимающихся восточными единоборствами и боевыми искусствами и прошедших предварительный отбор жюри конкурса. Конкурсантки предстали перед жюри в костюмах, представляющих их вид спорта, в национальных и вечерних платьях. Победительницей была признана участница из Чеченской Республики.

Алина Смирнова занимается тхэквондо (ИТФ) с 2005 года, имеет черный пояс 3-й дан, является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо (ИТФ), имеет высшую тренерскую категорию и 2-ю категорию спортивного судьи. С 2012 года работает в должности тренера-преподавателя ДЮСШ «Гармония». Неоднократно награждена дипломом комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова за высокие достижения в подготовке юных спортсменов. Шесть лет подряд награждается, как лучший тренер года города Пскова и Псковской области.

Алина Смирнова - бронзовый призер Кубка России, двукратный победитель чемпионата СЗФО РФ, двукратный серебряный призер первенства СЗФО РФ, двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) «Balt Cup», двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) «Кубок Риги», победитель Открытого Кубка Беларуси, неоднократный победитель и призер региональных соревнований.