Самбисты из Псковской области завоевали призовые места на первенстве в Республике Коми

Первенства Северо-западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения прошли 5-6 апреля в городе Усинск Республика Коми.
3 место в категории до 46 кг занял Никита Михайлов из Великих Лук
2 место в категории до 78 кг занял Максим Вакуленко из Великих Лук
3 место в категории св. 84 кг – Иван Драничников из Пскова
1 место в категории до 52 кг – Виктория Ордина из Пскова
3 место в категории до 56 кг – Надежда Тимофеева из Пскова
1 место в категории до 60 кг – Валентина Тоечкина из Пскова
1 место в категории до 65 кг – Ангелина Степанова из Пскова
2 место в категории до 70 кг – Александра Макарова из Пскова
В командном первенстве Псковская область среди девушек 2003-2004 годов рождения заняла 2 место.
Первенства Северо-западного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения прошли 4-5 апреля в городе Усинск Республика Коми.
3 место - До 35 кг – Никита Козловский из Великих Лук
1 место – до 42 кг – Владимир Невесенко из Великих Лук
1 место - До 46 кг – Максим Ширинов из Великих Лук
2 место - До 50 кг – Александр Логинов из Великих Лук
1 место - До 54 кг – Иван Романов из Великих Лук
2 место - До 71 кг – Евгений Прокофьев из Великих Лук
3 место – до 47 кг – Александра Хамицкая из Великих Лук
3 место – до 65 кг – Елизавета Колпакова из Пскова
В командном первенстве Псковская область среди юношей 2005-2006 годов рождения заняла 2 место.