Спорт

В этом году в Великих Луках нормативы ГТО уже выполнили 80 человек

В этом году в Великих Луках нормативы ГТО уже выполнили 80 человек, среди которых учащиеся школ, вузов и ссузов, сотрудники городских предприятий и учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете физической культуры и спорта администрации Великих Лук. Награждение прошло в спортивном комплексе «Стрелец». С начала 2019 года более тысячи великолучан уже приняли участие в выполнении нормативов ГТО - следующее вручение знаков состоится во время проведения международного Олимпийского дня, сообщил заместитель председателя, начальник отдела комитета физической культуры администрации города Сергей Чечелов.

Напомним, в 2018 году в выполнении нормативов ГТО в городе на Ловати приняло участие 3400 человек разного возраста, из которых - около 2000 нормативы выполнили.