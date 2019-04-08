27 апреля пройдет I этап открытого кубка Псковской области по велоспорту памяти Глеба Травина

27 апреля на трассе Писковичи - Молгово состоится первый этап открытого кубка Псковской области по велоспорту, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина.
Как сообщает сайт Sport.60, турнир состоит из трех этапов:
27 апреля - индивидуальная гонка на 9 км Писковичи - Молгово
21 сентября - старт в 15:00. Кольцевая гонка по центральным улицам Печор
22 сентября - старт в 11:00 - групповая гонка 10, 30, 60 км по маршруту Шевелево (Печорский район) - Изборск.
Победитель определяется на каждом этапе. Будет отдельный зачет для любителей на не спортивных (гоночных шоссейных) велосипедах.
Регистрация на первый этап заканчивается в 18:00 26 апреля. Зарегистрироваться можно здесь
Всю интересующую информацию о кубке можно узнать здесь.