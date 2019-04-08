Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта»

Всех желающих приглашают стать участниками открытого первенства и чемпионата Пскова по велоспорту маунтинбайку в дисциплине «Олимпийский кросс-кантри» в рамках «Фестиваля велоспорта».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Молодежного центра Пскова, фестиваль будет проходить в деревне Родина, начиная от улицы Никольской до начала прибрежной зоны реки Великой.
Участники соревнований делятся на следующие категории, численностью не менее 3-х человек:
Победители определяются в каждой категории по количеству пройденных кругов и времени, затраченному на их прохождение. Участники, занявшие I - III места, награждаются медалями, участники, занявшие I-X места, награждаются памятными грамотами.
Фестиваль пройдет 28 апреля с 11:00 до 14:00.
Организаторами соревнований являются: Федерация экстремальных видов спорта Псковской области, МБУ «Псковский городской молодежный центр». Информационный партнер: «Вело Псков».