Спорт

Депутаты утвердили стоимость проката спортивного оборудования в великолукском центре подготовки велосипедистов

Вопрос об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Олимпия», рассмотрели парламентарии в ходе 21-го заседания Великолукской городской Думы. Проект представила исполняющая обязанности начальника управления образования города Инна Репях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Как пояснила Инна Репях, в связи с вводом в эксплуатацию Центра подготовки велосипедистов и созданием нового структурного подразделения в поселке Опухлики в МБУДО ДЮСШ № 3 возникла необходимость сдачи в прокат спортивного оборудования. Так, планируется введение проката велосипедов, беговелов, шлемов, футбольных мини-ворот, мячей, палок для скандинавской ходьбы, лыж, катамаранов, тюбингов.

Помимо проката планируется введение индивидуальных платных занятий с тренером-преподавателем по обучению катанию на велосипеде и катанию на лыжах. Ранее такие услуги не оказывались.

Согласно предложенному проекту, запланированная плата за 1 час проката велосипеда, беговела и тюбинга составила 140 рублей, за прокат шлема - 30 рублей, футбольного мяча - 50 рублей, прокат лыж в комплекте с палками и ботинками - 141 рубль. В ходе обсуждения данного проекта, парламентарии поинтересовались стоимостью аналогичных услуг по Великим Лукам, а также Псковской области в целом. Как пояснила Инна Репях, в городе прокат всего спектра оборудования не производится, но, к примеру, за 1 час использования четырехместного катамарана Городской парк культуры и отдыха берет 300 рублей, а стоимость проката велосипеда составляет 150 рублей за первый час и 100 рублей за второй.

«Что касается других районов нашей области, - продолжила Инна Репях, – то, в городе Пскове прокат взрослого велосипеда стоит 200 рублей, детского – 150 рублей. На близлежащих базах отдыха стоимость проката взрослого велосипеда – 170 рублей, 110 рублей – детского. Если говорить о лыжах, то прокат лыж, например, в Сенчитах составляет 150 рублей».

Несмотря на то, что в проекте указывалась стоимость услуг, которая была гораздо ниже существующей в регионе, члены бюджетной комиссии Великолукской городской Думы выступили с предложением установить еще более низкую стоимость на указанные услуги, сделать ее максимально доступной для всех без исключения великолучан.

Депутаты отметили важность массового вовлечения горожан в занятия физической культурой и спортом, привлечения как можно большего числа жителей города к здоровому образу жизни и обеспечения полной доступности услуг нового велоцентра для великолучан.

С предложением внести изменения в обсуждаемый проект решения выступил председатель постоянной комиссии по бюджету Сергей Агарев, который вынес на голосование следующие суммы стоимости проката: за первый час использования взрослого велосипеда Сергей Агарев предложил брать 100 рублей, за второй час – 50 рублей. Таким образом, за детский велосипед стоимость будет составлять 80 рублей за первый час, 40 рублей – за второй. Прокат беговела – 70 рублей за первый час, футбольных мини-ворот – 100 рублей, палок для скандинавской ходьбы – 50 рублей. Также была снижена стоимость и по другим позициям. С предложенными изменениями парламентарии согласились единогласно.