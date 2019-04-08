Спорт

Псковские юные футболисты стали победителями турнира в Тарту

В эстонском Тарту завершился очередной Международный футбольный турнир Hillar Otto Memorial среди команд 2007 и 2005 годов рождения. В числе 12 команд из Эстонии, Латвии, Беларуси и России, заявившихся для участия в турнире, были и псковские коллективы «Стрела» (тренер Александр Иванов) и «Псков-747» (тренер Герман Кравченко).

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в финале «Стрела» встретились с «Псков-747» и одержала победу в серии послематчевых пенальти (основное время завершилось вничью 0:0). Футболист «Псков-747» Илья Степанов стал «лучшим игроком» турнира, а Ренат Рахматуллин из «Стрелы» был признан «лучшим вратарём».

В возрастной группе среди команд 2005 года рождения на традиционном турнире в Тарту, с участием 15 коллективов из Эстонии, Финляндии, Латвии, Беларуси и России, не было равных команде «Псков-747» под руководством Антона Расторгуева. «Лучшим игроком» соревнований был признан Дмитрий Петров (Псков-747).