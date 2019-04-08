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Спорт

Псковский школьник завоевал «золото» на первенстве Европы по тхэквондо

11.04.2019 12:00|ПсковКомментариев: 0

13-летний пскович Денис Стволов стал победителем первенства Европы по тхэквондо ИТФ в категории 11-13 лет, свыше 60 кг. Состязания проходили с 1 по 7 апреля в городе Римини (Италия). В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран, в том числе 147 представителей России. Псковская сборная заняла первое общекомандное место с результатом в 46 золотых, 37 серебряных и 40 бронзовых наград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо. 

Денис Стволов и его тренер Владимир Кочетов

Средства на поездку псковского спортсмена и его тренера Владимира Кочетова были выделены из резервного фонда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Тхэквондо - это вид корейского боевого искусства, которое было основано 11 апреля 1955 года генералом южнокорейской армии Чой Хонг Хи. В переводе с корейского языка таэ означает удары ногой, квон - кулак или удары рукой, до - это путь.

То есть, в таэквон-до две составляющие: использование рук и ног в целях самообороны и жизненный путь, включающий в себя интенсивную ментальную тренировку для развития высшего сознания через постижение культуры и философии тхэквондо.

Денис занимается тхэквондо больше половины своей жизни, с 6 лет. Обычно в секцию записывают детей постарше, 8-9 лет, говорит тренер Дениса, председатель Псковской областной федерации тхэквондо (ИТФ), международный инструктор Владимир Кочетов. С Денисом начал заниматься в порядке исключения, оценив потенциал мальчика.

В этом виде спорта, как и во многих других, важны не только личные качества, но и природные данные. Наряду с трудолюбием, выносливостью, психологической устойчивостью оцениваю перспективы роста, конституции, поэтому обязательно встречаюсь с родителями тех, кто хочет записаться в секцию, поясняет Владимир. Насчет данных Дениса интуиция его не подвела - 13-летний парень уже около 180 см ростом.

Новым уровнем достижений, после призовых мест на областных и региональных уровнях, стала для Дениса Стволова победа в первенстве России в Бурятии в декабре 2018 года - именно поэтому он вошел в состав сборной страны для участия в первенстве Европы. Тогда же, в прошлом декабре, он стал вторым в Кубке мира, который проходил в Минске. И с конца прошлого года до нынешнего апреля, до первенства Европы, число тренировок у победителя выросло в разы. Обычный график юного спортсмена - одна тренировка в день, 5-6 раз в неделю. Индивидуальная программа подготовки к состязаниям европейского уровня на протяжении трех месяцев включала по 2-3 занятия почти ежедневно.

«Если в Бурятии, на первенстве России, я был практически уверен, что Денис победит, то в Римини такого однозначного настроя у меня не было, - признается Владимир Кочетов. - На турнир в Италию приехали представители 30 стран, а в категории Дениса, 11-13 лет и 60+ кг, нашими соперниками стали ребята из Италии, Болгарии, Венгрии, Италии, Украины. Кстати, на Украине очень сильная школа тхэквондо, от них была самая представительная делегация».

Денис должен был выступать 3 апреля. График состязаний подвижный, и в итоге псковичи 3 апреля провели в зале целый день, а вечером выяснилось, что бои категории перенесены назавтра. Тренер переживал не столько за физподготовку своего подопечного, сколько за психологический настрой, особенно после такого долгого и бесплодного ожидания. Но псковская спортивная закалка не подвела: 4 апреля Денис выиграл бой у спортсмена из Болгарии, и еще два - у тхэквондистов из Украины. Псковский школьник занял первое место, украинцы - 2 и 3, и еще одну бронзу завоевал итальянец.

Дмитрий Барабанов, президент Олимпийской федерации Псковской области по тхэквондо (ВТФ): «Самое главное - Денису нельзя останавливаться на достигнутых результатах. Сегодня молодые люди нередко воспринимают собственный успех как нечто незыблемое, как фундамент для новых достижений. И в этом их огромная ошибка. В подобных случаях остановка - не часть движения, а конец пути. Переход в юношескую лигу требует от спортсмена еще больше усилий, отдачи, терпения и мастерства. С каждым шагом становится только тяжелее, и никто уже не вспомнит о детских заслугах. Но я уверен, что у Дениса большое спортивное будущее. Он влюблен в тхэквондо и умеет работать по-взрослому, нацелен на результат и выжимает максимум из процесса».

Что впереди - первенство мира? Возможно, но только в следующем году.

«Дело в том, что первенство мира по тхэквондо для спортсменов до 18 лет проходит раз в два года, - поясняет тренер. - Как и чемпионат мира, для взрослых. В этом году - очередь чемпионата мира. В 2020-м - первенства. Чтобы попасть в сборную от России, Денису через год снова предстоит взять первые места по региону и стране».

2020-й будет особенным годом для псковской региональной федерации тхэквондо. Исполнится 20 лет с тех пор, как Владимир Кочетов приехал в Псков и открыл здесь первую секцию тхэквондо. Сегодня наша федерация - одна из наиболее крупных и успешных в Псковской области. Больше десяти тренеров, около 800 спортсменов только в областном центре, специализированные спортивные залы, участие в престижных соревнованиях, призовые места на первенствах Европы и мира (Артем Шахов, Виктория Яковлева, Александрина Осокина, Владислав Рымар). В прошлом декабре в Пскове федерация провела первый межрегиональный турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области, а в этом году статус турнира всероссийский, и это начало отличной традиции. Так что к юбилею псковские тхэквондисты подходят с внушительным багажом свершений. Вполне возможно, что при подведении итогов 20-летней работы будут говорить и о новых международных победах Дениса Стволова.

Теги: #тхэквондо
Источник: Псковская Лента Новостей
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