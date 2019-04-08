Спорт

Спортивный семейный праздник провели в Псковском филиале Академии ФСИН России

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» провели в Псковском филиале Академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в мероприятии приняли участие семьи сотрудников УФСИН России по Псковской области и образовательной организации. Всего 11 семей с детьми различного возраста.

Несмотря на то, что в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» проигравших быть не могло, организаторы праздника все-таки выявили победителя. Первое место третий год подряд заняла семья Бучинских. Остальные 10 команд стали победителями в различных номинациях, каждая из семей зарекомендовала себя как самая сильная, умелая, сплоченная, ловкая, находчивая, дружная, веселая и даже самая прыгучая.

Начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Колодовский поблагодарил всех за участие в спортивном празднике и отметил, что такие мероприятия сплачивают не только семьи, но и рабочие коллективы, после чего наградил участников почетными грамотами и сладкими пирогами.