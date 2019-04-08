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Александра Солдатова выиграла многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике

Спорт

Александра Солдатова выиграла многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике

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В столице Болгарии Софии стартовал очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. Российская «художница» Александра Солдатова победила в стартовом виде программы – индивидуальном многоборье, показав гроссмейстерский результат 82,450 балла, сообщают «Вести». Вторая наша участница молодая Екатерина Селезнева выступила не столь успешно, заняв только 9-е место с результатом 75,400 балла. Призерами в многоборье стали представительница Израиля Линой Ашрам (80,450) и хозяйка помоста болгарка Катрин Тасева (80,150).