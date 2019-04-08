Спорт

Великолучанин выиграл золото Кубка Мира по боксу в Кельне

В городе Кельне, Германия проходит Кубок Мира по боксу. В составе сборной России выступает великолукский боксер Сергей Егоров. Вчера, 13 апреля, в весовой категории +91 кг великолучанин в финальном бою одержал победу над боксером из Санкт-Петербурга Иваном Верясовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество».

В турнире принимают участие сильнейшие боксеры из России, США, Кубы и других стран мира. Великолукский боксер провел на турнире четыре боя и одержав четыре победы выполнил норматив МСМК. Сергей Егоров является воспитанником СШ «Экспресс», спортсменом клуба единоборств «Отечество - Псковская область» и тренируется под руководством Алексея Селиверстова.