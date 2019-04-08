Спорт

«Луки-Энергия» потерпела поражение от «Ленинградца»

«Луки-Энергия» в выездном матче 19-го тура в Санкт-Петербурге в субботу 13 апреля потерпела гостевое поражение от «Ленинградца» - 1:3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба. Точно с таким же счетом великолучане уступили этому сопернику 3 сентября прошлого года и в домашнем матче первого круга на «Экспрессе».

Потерпев второе поражение от «Ленинградца», «Луки-Энергия» опустилась на ступеньку ниже в турнирной таблице – на 11-е место.

Впереди у великолучан домашний матч 20-го тура с «Псковом-747», который состоится 19 апреля на стадионе «Экспресс». Игра начнется в 18 часов.