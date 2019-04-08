Спорт

Псковский велосипедист вошел в число призеров чемпионата России

Псковский спортсмен, мастер спорта Международного класса Сергей Фирсанов завоевал серебряную медаль чемпионата России по велосипедному спорту, который в минувшие выходные завершился в Судаке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в групповой горной гонке воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области преодолел дистанцию в 130 км с результатом 3,59 часа. Сергей Фирсанов прекрасно проявил себя на сложных горных участках с перепадами высот и занял в результате вторую строчку турнирной таблицы.

Этот спортивный сезон для велосипедиста оказался довольно успешным. Ранее Сергей Фирсанов показал отличные результаты на Всероссийских соревнованиях. Так, в групповой гонке на 120 км он занял 1-е место, в гонке на 170 км - 2-е место.

Наставником спортсмена является Вячеслав Тарасов.