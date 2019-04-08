Спорт

Свой 111-й марафон планирует преодолеть 5 мая марафонец из Псковской области Владимир Сухоруков

Свой 111-й марафон планирует преодолеть 5 мая марафонец из Псковской области Владимир Сухоруков. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей сам спортсмен.

«Бельгия станет 25-ой страной, где я бежал марафоны. Он станет моим последним марафоном», - рассказал он.

В Псковской области по количеству марафонов жителю Печор Владимиру Сухорукову нет равных. Ближайший к нему — великолучанин Николай Даниленко, за счету которого 77 марафонов.

Бегом Владимир Сухоруков начал заниматься 5 мая 1979 года, 40 лет назад. В тот день прошел первый в его жизни кросс на призы газеты «Печорская правда», дистанция 1 км.

«"Я устал, я ухожу"! Хотя со спортом я не расстаюсь. Есть дистанции в беге, которые короче марафона. Есть пешеходные марши, есть закаливание и зимнее плавание, это все мне интересно», - рассказал марафонец.

Самый первый марафон Владимира Сухорукова состоялся 18 октября 1987 года в Витебске. Тогда он стал пятым в общем зачете и третьим в своей возрастной группе. Последний перед Бельгией марафон прошел в Гаване (Куба) 18 ноября 2018 года (общее место — 204, в возрастной группе — 24-е).

Чаще других Владимир Сухоруков посещал марафоны:

Московский международный Марафон Мира – 10,

«Дорога Жизни», г. Санкт-Петербург (Ленинград) – 9

Калининградский (Королевский) космический марафон – 7

Зимний марафон журнала «Бег и мы», Зеленоград – 6

Тарту – Отепя (Отепя – Тарту) – 6.

Наибольшее число марафонов у Владимира Сухорукова было в Москве (в том числе Зеленоград как административный округ города Москвы) – 19; в Петербурге (Ленинграде) – 14, в Королеве – 7.

Из города в город: Тарту – Отепя – 5, Рига – Огре – 1, Отепя – Тарту – 1, Сорренто – Майори – 1, Марафон – Афины – 1, Кашкайш – Лиссабон – 1.

В каких странах: Россия – 51, Латвия – 10, Финляндия – 7, Эстония – 6, Украина – 6, Германия – 5, Италия – 3, Беларусь – 2, Швеция – 2, Чехия – 2, Испания – 2, США – 2, по одному разу - Туркменистан, Литва, Швейцария, Дания, Норвегия, Нидерланды, Греция, Австралия, Марокко, Португалия, Великобритания, Куба.

Наибольшее число марафонов за год – 11 (в 2008)

Наибольшее за месяц – 4 (с 4 октября по 1 ноября 2008)

Самый северный – Рованиеми (Финляндия)

Самый южный – Сидней (Австралия)

Самый западный – Анкоридж (Аляска, США)

Самый восточный – Сидней (Австралия)

Наиболее близкий к Гринвичу – Барселона (Испания)

Манчестер (Великобритания)

Наиболее близкий к экватору – Гавана (Куба)

Победитель – Виляка (Латвия) – (1988)

Призер – Витебск (1987), Пастенде (1989), Симферополь (1990), Тверь (1995), Варпайсярви (1996, 2008), Новгород Великий (1996)

Самый быстрый – 2:52.00 (4 мин. 04,6 сек/км) – Витебск (1987)

Самый медленный – 6:00.51(8 мин. 33,1 сек/км) – Анкоридж (Аляска, США) (2018 )

По скорости: быстрее 3:00 часов - 8 марафонов, медленнее 5:00 - 11

Ночные - 7

Горные - 3

В какие месяцы: январь -11, февраль - 0, март -5, апрель -7, май – 7,июнь -1 2, июль -7, август -13, сентябрь - 21, октябрь - 10, ноябрь - 9, декабрь - 8.