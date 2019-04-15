Спорт

Студент ВЛГАФК стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

14 апреля в Бухаресте (Румыния) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Студент третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото в весовой категории до 97 кг.

Как сообщает пресс-служба вуза, на пути к высшей ступени пьедестала почета он провел 4 схватки, одержав победу над сербским атлетом Михаилом Каджалой, Фатихом Баской из Турции, итальянским спортсменом Диагоро Тимончини и финалистом турнира, представителем Болгарии Кириллом Миловым. Финальное состязание Евлоев завершил досрочно, разгромив соперника со счетом 9:0.

Бронза - у финна Матти Куосманена и итальянца Дайгоро Тимончини.

Отметим, что Евлоев стал чемпионом Европы впервые в карьере. Он выигрывал золото на чемпионате мира-2018, а также серебро на мировом первенстве-2017.