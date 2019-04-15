Спорт

I этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу состоится 21 апреля в Ваулиных Горах

I этап личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу состоится 21 апреля на трассе в Ваулиных Горах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 16 апреля, сообщил руководитель Федерации мотоспорта по Псковской области Алексей Караваев на пресс-конференции, посвященной Всероссийским соревнованиям по мотокроссу.

По словам Алексея Караваева, подготовка идет полным ходом. Ожидается, что около 100 человек примет участие в первенстве по мотокроссу - это спортсмены из Белоруссии, Латвии и регионов Северо-Западного федерального округа.

Соревнования пройдут по 8 классам (класс 50 куб. см, 60 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, а также класс Оpen, в котором за звание лучших будут бороться мастера спорта).

«Будет интересная и захватывающая борьба во всех классах. Соревнования обещают быть зрелищными», - подчеркнул Алексей Караваев.

Председатель мотоклуба «Ночные волки» в Пскове Александр Корушкин отметил, что торжественное открытие будет в 12 часов в Ваулиных Горах, в программе запланировано выступление десантников 76-й дивизии.