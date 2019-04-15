Спорт

Пскович занял призовое место на межрегиональных соревнованиях по дзюдо СЗФО

13 апреля в городе-герое Мурманске на центральном стадионе профсоюзов состоялись межрегиональные соревнования по дзюдо Северо-Западного федерального округа России среди юношей в возрасте до 13 лет в рамках турнира «Атаман», посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в соревнованиях приняли участие команды спортсменов из Псковской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, республик Коми и Карелии.

Псковскую область представляли дзюдоисты спортцентра «Бригантина».

Победителем турнира, выиграв четыре схватки, в весовой категории 42 кг стал Дилшод Бахронов 2007 года рождения и получил право представлять наш регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут 16-20 мая в Апатитах.

Тренирует юношу Беги Нанскани, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо.

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина».