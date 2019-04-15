Спорт

Юная великолучанка успешно выступила на турнире по танцевальному спорту «Spb Dance Open 2019»

14 апреля в Санкт-Петербурге прошел международный турнир по танцевальному спорту «Spb Dance Open 2019».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях приняла участие одна из самых маленьких воспитанниц великолукского танцевально-спортивного клуба «Созвездие» - Василиса Глазычева.

Юной великолучанке пришлось соревноваться с большим количеством соперниц, в одной из категорий их было 50 человек. В итоге она дважды стала победителем - в категории «Дети-1» и «Дети-2», а также стала финалисткой в категории «Дети-1» по трем танцам и заняла четвертое место в рейтинговой таблице.