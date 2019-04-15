Спорт

ФК «Луки-Энергия» обыграл «Псков-747» в первенстве России по футболу

В Великих Луках состоялся футбольный матч первенства России между местным клубом «Луки-Энергия» и ФК «Псков-747».

опрос

В России предлагают освободить граждан с низкими зарплатами (меньше 13 тысяч рублей) от уплаты подоходного налога. Как вы относитесь к этой инициативе?