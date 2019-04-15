Спорт

Псковские коммунисты организовали шахматный турнир в честь 75-летней годовщины освобождения Пскова

Псковские коммунисты организовали шахматный турнир, посвященный 75-летней годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении КПРФ.

Организатором проведения шахматного турнира было Псковское областное отделение КПРФ, инициатором - заместитель председателя областного Собрания депутатов, депутат Псковского областного Собрания депутатов (фракция КПРФ) Анатолий Копосов. Соревнования проходили при поддержке Федерации шахмат Псковской области, присутствовал председатель федерации шахмат Псковской области Дмитрия Шахова, обслуживали турнир спортивный судья первой категории, кандидат в мастера спорта России Александр Шпак.

В состязании участвовали команды, выступающие за районные и городские комитеты КПРФ: Псковский, Бежаницкий, Великолукский, Пустошкинский, Дедовичский, Локнянский, Невельский, Дновский, Новоржеский РК, Псковский и Великолукский горкомы КПРФ.

На период проведения турнира был создан оргкомитет, на который возлагались обязанности по организации, подготовке и проведению соревнования. Непосредственная организация проводилась судейской коллегией. Особое внимание в турнире было отведено представителям из молодежи, пионерам и комсомольцам.



Шахматный турнир прошел в дружеской атмосфере, но вместе с тем он стал насыщенной и увлекательной борьбой. Места определяли по олимпийской системе.



1 место досталось Виктору Виснапу (Бежаницкий РК). Серебро получил Фейтуллах Наврузбеков (Великолукский РК) и 3 место занял Анатолий Копосов (Псковский ГК). Победители и призеры шахматного турнира награждены дипломами соответствующих степеней и памятными значками. Все участники соревнований получили памятные грамоты за участие в турнире.