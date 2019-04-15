Спорт

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА будет регулярно проходить в Великих Луках

Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА будет проходить регулярно в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ММА, в этом году руководством ООО «Союз ММА России» было принято решение о традиционном и регулярном проведении первенства России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет в г. Великие Луки.

В этот раз организаторами снова выступят Псковская областная «Федерация-ММА», комитет по спорту Псковской области, Союз ММА России и администрация г.Великие Луки. По итогам этого соревнования будут сформированы молодежные сборные команды России для участия спортсменов в первенстве мира и Европы.

Планируется участие спортсменов со всех федеральных округов РФ в количестве около 100 человек.

Соревнование будет проходить в МУП СОК «Стрелец» в г. Великие Луки с 27 по 28 апреля с участием в качестве организаторов и почетных гостей официальных лиц областной и городской власти. Также в качестве почетного гостя приглашен чемпион лиги АСВ и АСА по смешанному боевому единоборству ММА Рустам Керимов.

Начало соревнований - 27 апреля в 11.00, торжественное открытие – 27 апреля в 12.00, финалы соревнований и награждение призеров – 28 апреля в 13.00.

Отметим, что «Псковский спорт ТВ» организует онлайн-трансляцию этого соревнования. 27 и 28 апреля можно будет следить за боями в режиме реального времени из любой точки страны и мира, где есть Интернет.