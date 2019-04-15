Спорт

В Великих Луках состоится фестиваль авиамодельного спорта России

С 27 по 30 июня в Великих Луках пройдет фестиваль авиамодельного спорта России. На фестивале традиционно будут представлены всевозможные управляемые модели различных размеров, среди них - радиоуправляемые планеры, прототипы настоящих самолетов, электрички, танки и многие другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе САО «ВСК».

28 июня пройдут эффектные и зрелищные ночные полеты, а 29 июня состоятся официальное открытие мероприятия и показательные полеты. В другие дни работы фестиваля гостей ждут свободные полеты, танковая баталия и церемония награждения победителей.

«С самого начала проекта мы страхуем гражданскую ответственность организаторов мероприятия, а с 2010 года официально поддерживаем участников, обеспечивая страхованием от несчастных случаев и болезней. К счастью, за 9 лет сотрудничества был только один страховой случай – спортсмен сломал руку», – отметил вице-президент, директор Псковского филиала ВСК Анатолий Махницкий.

В 2018 году в Фестивале авиамодельного спорта России приняли участие 35 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Новгорода, Твери, Ленинградской и Московской областей, Республики Карелии и других регионов. Особенный интерес публики вызвали ночные полеты.

Фестиваль авиамодельного спорта проводится в Великих Луках с 2009 года. Его организатором традиционно выступает авиамодельный спортивный клуб «Открытое небо» при поддержке комитета Псковской области по физической культуре и спорту, а также комитета по физической культуре и спорту при городской администрации.