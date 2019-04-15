Спорт

Команда Псковской области завоевала кубок России по джиу-джитсу

В минувшие выходные в городе Конаково в Тверской области прошел Кубок России среди мужчин и женщин по джиу-джитсу. Псковскую область представляли 9 человек: Федор Шумейко, Сергей Шумейко, Василий Васильев, Сергей Бондаренко, Антон Ребезов, Татьяна Клименко и Анна Шумейко, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской федерации джиу-джитсу.

В упорной борьбе за первое место Псковская область обошла в командных соревнованиях (стенка на стенку) сборную Калужской области и сборную-хозяйку турнира.

В личном зачете медали завоевали: