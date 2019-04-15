Спорт

До окончания регистрации на Псковский марафон PRO SPORT 2019 осталось два дня

До конца регистрации на Псковский марафон PRO SPORT 2019 осталось всего два дня, она проводится до 24 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, всего на данный момент зарегистрировано 430 участников, и ожидается, что за оставшиеся два дня прибавится еще примерно 30 человек.

Для участия в марафоне также можно будет зарегистрироваться в день старта. На данный момент 120 спортсменов уже зарегистрировались через сайт, но решили оплатить участие в марафоне на месте, в день забега.

«В прошлом году в кубке PRO SPORT приняло участие 520 человек. В этом году, по предварительным подсчетам, ожидаем примерно 550 участников. В 2019 году наши соревнования выпали на Пасху, поэтому многие спортсмены планируют посетить вечернюю службу, а утром отправиться на старт марафона. Мне кажется, что в такой светлый праздник пробежать по такому красивому городу будет очень приятно», - отметил организатор марафона Александр Кузьмин.

На дистанцию в 10,5 км уже зарегистрировалось 150 человек. Преимущественно это людители, которые будут участвовать в подобном марафоне впервые. Среди них достаточно много псковичей, которые только втягиваются в беговую жизнь и активно следят за своим здоровьем. На дистанции предусмотрены пункты подпитки, один и них будет находиться у отеля «Покровский». Синоптики обещают температуру воздуха +5...+7 градусов. Это очень хорошая погода для бега, но, если кому-то будет жарко, то можно будет попить воды, изотоника или съесть банан, советует Александр Кузьмин.

Для участия в беге на 21,1 км на данный момент зарегистрировалось 100 человек. Среди них много участников из Казани, Ижевска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также к забегу присоединятся гости из Белоруссии, Латвии, Эстонии и даже один спортсмен из Финляндии.

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«В основном участники приедут уже в субботу, очень хотят погулять по нашему городу. Гости говорят, что их заинтересовал и марафон, и сам город, поэтому едут раньше», - поделился организатор марафона Александр Кузьмин.

Что касается самой большой дистанции - 42,2 км - на данный момент зарегистрировано 75 человек.

«Здесь в основном участвуют профессиональные марафонцы, но и любителей тоже хватает. В том числе побегут и псковские любители, которые занимаются всего пару лет. У них уже есть марафоны за плечами, но, как говорится, дома и родные стены помогают. 75 человек - это достаточно много. Участвуют и люди из других городов России, и иностранцы. Например, наш участник из Финляндии побежит именно марафонскую дистанцию», - сообщил Александр Кузьмин.