Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Технодром»: Грандиозное открытие
Резиновая обувь для города
Каким увидели Омск псковичи
Гипермаркет для больших машин
О слабеньких и жиденьких
мечта, ставшая явью
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Между прошлым и будущим
Исторический парк на «Электроне»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новый уровень
 
 
 
ещё Спорт 15.04.2019 22:270 Свой 111-й марафон планирует преодолеть 5 мая марафонец из Псковской области Владимир Сухоруков 26.04.2019 08:590 Уже в воскресенье Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019 25.04.2019 22:000 На 24-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов 25.04.2019 10:560 27 апреля состоится I этап открытого кубка Псковской области по велоспорту 24.04.2019 20:360 Юные футболисты разыграли «Кубок Пскова» 24.04.2019 10:450 27 апреля «Луки-Энергия» сыграет с«Коломной»
 
 
 
Самое популярное 25.04.2019 09:511 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 24.04.2019 22:086 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 23.04.2019 21:413 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:149 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 24.04.2019 11:522 Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Уже в воскресенье Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019

26.04.2019 08:59|ПсковКомментариев: 0

Уже в это воскресенье в Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019. Соревнования пройдут на дистанциях 1 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин, средний возраст участников марафона 35-40 лет.
 

Принять участие могут только спортсмены старше 18 лет. При регистрации каждый участник должен предоставить справку о состоянии своего здоровья. «Мы очень следим за состоянием каждого человека. Люди должны трезво оценивать свои возможности. Хоть и будут очень благоприятные и комфортные для бега условия, мы все-равно настаиваем, чтобы все участники следили за своим состоянием», - заявил Александр Кузьмин.

Организаторы сообщили, что выдача номеров пройдет в субботу в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. Будут проверять справки, после чего спортсмены должны расписаться в ведомости о состоянии здоровья, и только после этого бегун сможет получить личный стартовый номер. 

В этом году организаторами введен маршрут на 10 км для спортсменов, занимающихся скандинавской ходьбой. Такое решение было принято благодаря обратной связи от жителей города, которые просили учесть их интересы.

 

Также на марафоне будет организована дистанция на один километр для детей. Все участники этого забега будут стартовать бесплатно. За это организаторы выражают большую благодарность региональному координатору партпроекта «Детский спорт», заместителю секретаря регионального отделения «Единой России» и вице-спикеру областного Собрания депутатов  Юрию Сорокину, который очень помог в организации детского забега. Всего в нем примет участие 100 детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 319 человек
26.04.2019, 09:220 Весенняя посевная кампания активно набирает обороты в Псковском районе 26.04.2019, 09:010 Дом, сарай и микроавтобус сгорели в Опочке. ВИДЕО 26.04.2019, 08:590 Уже в воскресенье Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019 26.04.2019, 08:530 «БМВ Х5» и «Тойота Ленд Крузер» столкнулись в Псковском районе, пострадали два человека
26.04.2019, 08:440 Колокольные звоны в исполнении лучших звонарей Северо-Запада России прозвучат в Пскове 29 апреля в рамках Московского Пасхального фестиваля 26.04.2019, 08:322 В Псков прибудет выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом» 26.04.2019, 08:311 Борт санавиации доставил пациента в Островскую межрайонную больницу 26.04.2019, 08:222 Жители России не готовы к долгосрочному планированию бюджета
26.04.2019, 08:110 Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян 26.04.2019, 07:550 Сегодня у православных самый скорбный день - Страстная пятница 25.04.2019, 23:073 Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес 25.04.2019, 22:300 Участники клуба «Будем здоровы» псковского Красного Креста узнали о плохом и хорошем холестерине
25.04.2019, 22:150 В Опочке дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 25.04.2019, 22:000 На 24-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов 25.04.2019, 21:352 Андрей Корнев: Упрощение порядка декларирования доходов очень актуально для неконкурентной среды советов сельских поселений 25.04.2019, 21:310 С 26 апреля оплачивать проезд банковской картой можно будет в автобусах №17 и №25
25.04.2019, 21:150 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам деятельности оперативных подразделений 25.04.2019, 20:500 Межрайонные службы ранней помощи в Псковской области получили новые автомобили 25.04.2019, 20:300 В Псковском Красном Кресте состоялась очередная дружеская встреча «бабушек» и школьников 25.04.2019, 20:151 Вадим Афанасьев: Пусть о доходах отчитываются те, кто много зарабатывает
25.04.2019, 20:000 Жителю Пыталовского района пришлось оплатить 33 тыс. рублей долга, чтобы продать свою квартиру 25.04.2019, 19:450 Акция «Неделя без турникетов» в очередной раз доказала заинтересованность псковских школьников в технических профессиях 25.04.2019, 19:411 Поезд «Ласточка» по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» встал в Торошино 25.04.2019, 19:301 Владимир Яников: Абсурдно заставлять работающих на общественных началах сельских депутатов отчитываться о доходах
25.04.2019, 19:200 1 мая в Пскове будет временно ограничено движение транспорта 25.04.2019, 19:150 Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России обращает внимание жителей региона на опасность падения детей из окон 25.04.2019, 18:555 Александр Котов: Отмена отчетов о доходах для сельских депутатов поможет избежать дефицита кадров 25.04.2019, 18:350 В Псковской области продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2018 году
25.04.2019, 18:330 Дети понедельника 25.04.2019, 18:203 Опыт по упрощению порядка декларирования доходов можно было бы расширить и на депутатов районных собраний - Геннадий Григорьев 25.04.2019, 18:061 Ушел из жизни заведующий кафедрой географии ПсковГУ, доцент Александр Слинчак 25.04.2019, 18:030 Наталья Федорова о ситуации в Псковском районе и стратегии развития
25.04.2019, 17:520 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 25.04.2019, 17:441 Дарья Козьякова: Из-за деклараций сельских депутатов приходится уговаривать пойти на выборы 25.04.2019, 17:371 В Минздраве раскрыли тайну «правильного» шашлыка 25.04.2019, 17:181 Александр Котов предложит губернатору приобрести транспорт для сельских поселений
25.04.2019, 17:170 Михаил Ведерников поблагодарил Виктора Иващенко за вклад в развитие местного самоуправления 25.04.2019, 17:141 Власти Пскова признали утратившими силу два постановления, касающихся вопросов организации транспортного обслуживания 25.04.2019, 17:145 Единороссы посадили деревья на улице Текстильной в Пскове 25.04.2019, 17:050 Рекордное число поисковиков собрала 25-я «Вахта Памяти»
25.04.2019, 17:010 В Псковском гуманитарном лицее установили современную систему безопасности 25.04.2019, 16:542 Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга 25.04.2019, 16:440 Псковская областная библиотека стала участником акции «Читаем детям о войне» 25.04.2019, 16:391 Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев 26 апреля встретится с предпринимателями в Великих Луках
25.04.2019, 16:370 Обновление Усвятского Дома культуры продолжится 25.04.2019, 16:360 Александр Котов будет контролировать качество строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Плюссе и Новоржеве 25.04.2019, 16:320 На праздник в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» приглашают псковичей 25.04.2019, 16:230 По поручению губернатора будет отремонтирована кровля Усвятской средней школы
25.04.2019, 16:190 Участники конкурса «Полярная звезда» под Псковом прошли по «минному полю» 25.04.2019, 16:130 В Церковищенском доме-интернате отремонтируют кровлю 25.04.2019, 16:070 Псковский клуб T.I.R приглашает на HYPNOTIC TRIBE 26 апреля 25.04.2019, 16:040 Кинематографисты, работающие над фильмом «Учености плоды», осмотрели будущие съемочные локации в Михайловском
25.04.2019, 15:573 Александр Котов: Нужно просить о смягчении условий погашения госдолга у премьер-министра РФ 25.04.2019, 15:540 Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» состоялся в Великих Луках 25.04.2019, 15:452 Сантехник и ресторатор пополнили список участников предварительного голосования по выборам в Псковскую гордуму 25.04.2019, 15:270 В Псковском филиале Почты России выбрали лучших почтальонов и водителей
25.04.2019, 15:250 Проблемы современных подростков станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 25.04.2019, 15:050 Сельским депутатам упростили порядок декларирования доходов 25.04.2019, 15:040 Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни 25.04.2019, 15:002 Единый день уборки проходит сегодня в Пскове
25.04.2019, 14:500 В регламент областного Собрания депутатов внесены изменения 25.04.2019, 14:493 День Знамени Победы отметят в Идрице 30 апреля 25.04.2019, 14:420 Нагрудный знак депутата регионального парламента получил новый герб Псковской области 25.04.2019, 14:270 Участники академии молодых предпринимателей защитили свои бизнес-проекты
25.04.2019, 14:260 Четыре мировых судьи переизбраны в Псковской области 25.04.2019, 13:570 Аркадий Мурылев: Псковский бизнес подвергся 4 тысячам внеплановых проверок в 2018 году 25.04.2019, 13:490 Псковским депутатам предложили помочь с устранением потенциально опасных объектов для детей 25.04.2019, 13:369 Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед
25.04.2019, 13:270 Медведев поручил немедленно погасить долги по зарплатам в госучреждениях 25.04.2019, 13:250 Петергоф официально открывает летний сезон 25.04.2019, 13:201 Наталья Федорова: Улучшение качества водоснабжения и ремонт дорог - наши приоритетные задачи 25.04.2019, 13:190 Псковский омбудсмен: Жалобы на правоохранительные органы в регионе сократились в два раза в 2018 году
25.04.2019, 13:080 Российские туристы берут с собой на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасу - опрос 25.04.2019, 13:080 Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко 25.04.2019, 13:040 Обвиняемый в сбыте наркотиков заключен под стражу в Печорском районе 25.04.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: В 2018 году отмечен значительный рост обращений граждан, связанных с политическими правами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.