Спорт

Уже в воскресенье Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019

Уже в это воскресенье в Пскове состоится Псковский марафон PRO SPORT 2019. Соревнования пройдут на дистанциях 1 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин, средний возраст участников марафона 35-40 лет.

Принять участие могут только спортсмены старше 18 лет. При регистрации каждый участник должен предоставить справку о состоянии своего здоровья. «Мы очень следим за состоянием каждого человека. Люди должны трезво оценивать свои возможности. Хоть и будут очень благоприятные и комфортные для бега условия, мы все-равно настаиваем, чтобы все участники следили за своим состоянием», - заявил Александр Кузьмин.

Организаторы сообщили, что выдача номеров пройдет в субботу в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. Будут проверять справки, после чего спортсмены должны расписаться в ведомости о состоянии здоровья, и только после этого бегун сможет получить личный стартовый номер.

В этом году организаторами введен маршрут на 10 км для спортсменов, занимающихся скандинавской ходьбой. Такое решение было принято благодаря обратной связи от жителей города, которые просили учесть их интересы.

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Также на марафоне будет организована дистанция на один километр для детей. Все участники этого забега будут стартовать бесплатно. За это организаторы выражают большую благодарность региональному координатору партпроекта «Детский спорт», заместителю секретаря регионального отделения «Единой России» и вице-спикеру областного Собрания депутатов Юрию Сорокину, который очень помог в организации детского забега. Всего в нем примет участие 100 детей.