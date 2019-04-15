Спорт

Школьники из Стремутки стали победителями областного турнира по шахматам

Подведены итоги турнира по шахматам среди школьных команд второклассников - участников конкурса Фонда Тимченко.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, турнир при поддержке Фонда Тимченко и Федерации шахмат России организуется и проводится в Опочецкой гимназии, носящей имя известного земляка – великого русского шахматиста, первого шахматного мастера России Аалександра Петрова.

В этом году в России и в мире отмечается его 220-летний юбилей со дня рождения. Основной задачей турнира является пропаганда и популяризация преподавания шахмат в общеобразовательных организациях Псковской области и выявление лучших команд школ среди вторых классов для участия в итоговом всероссийском мероприятии проекта «Шахматы в школах», который пройдет в июне в Сочи. При этом второклассники не только должны показать навыки освоения в школе шахматной игры, но и уметь записывать шахматную партию.

На открытие соревнования пришли глава района Юрий Ильин и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, а также представитель областного комитета образования Николай Агафонов, которые поздравили самых юных шахматистов с таким увлекательным, интересным турниром и пожелали всем хорошей игры и отличного настроения. Почетным гостям Юрию Ильину, Николаю Агафонову и директору гимназии, главному судье соревнований Юрию Богашеву Дмитрий Шахов вручил первые памятные сувениры, посвященные 220-летию со дня рождения уроженца Опочецкой земли Александра Петрова.

Для всех юных поклонников шахматного искусства — участников соревнований были организованы выступления юных артистов учащихся гимназии и вкусные обеды, которыми угостили бесплатно гостеприимные хозяева Опочецкой гимназии. В рамках турнира директор Опочецкой гимназии Юрий Богашев провел с ребятами экскурсию в местный краеведческий музей, где самые юные шахматисты Псковщины ознакомились с биографией перового русского шахматного мастера. Во время лекции участник турнира узнали о заслугах Александра Петрова в развитии шахматного искусства в России, прохождении государственной службы, его дружбы с Александром Пушкиным и многое другое из жизни великого русского шахматиста XIX века.

За главный приз – поездку в Сочи боролись 8 лучших школьных команд из городов и районов области: МБОУ «СОШ № 23» Пскова, МБОУ «СОШ № 12» Великих Лук, МБОУ «СОШ № 1» Порхова, МБОУ «Стремуткинская СОШ» Псковского района, МБОУ «Плюсская СОШ», Структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», МБОУ «Бежаницкая СОШ», МОУ «Пореченская средняя школа» Великолукского района.

По итогам турнира третье место заняла команда гимназии им. А.Д. Петрова Опочецкого района. Второе - МБОУ «СОШ № 23 Пскова.

А главный приз — бесплатную путевку в Сочи завоевала команда из МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа» Псковского района.

Призерам были вручены дипломы и медали с изображением Александра Петрова, а победителям кубок.