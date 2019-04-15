Спорт

Псковский центр «Бригантина» стал победителем смотра-конкурса учреждений дополнительного образования

В соответствии с положением об областном смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования спортивной направленности за 2018 год, утвержденным председателем комитета по спорту Иваном Штылиным и председателем комитета по образованию Псковской области Александром Седуновым, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» определены победители и призеры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, деятельность учреждений дополнительного образования спортивной направленности оценивалась по таким показателям, как количество детей, занимающихся спортом, наличие и содержание материально-технической базы, выполнение обучающимися разрядных требований, результаты выступлений в соревнованиях различного уровня, организация массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Среди спортивных учреждений городов Псков и Великие Луки (I группа) победителем конкурса стало псковское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Бригантина».

В 2018 году 17 человек, представлявших спортцентр «Бригантина», стали победителями и 13 - призерами первенств Северо-Западного федерального округа.

Напомним, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Бригантина» было создано в 1992 году. На данный момент более 900 юношей и девушек занимаются спортивной аэробикой, волейболом, дзюдо, самбо и шахматами на базе центра.

Фотографии предоставлены детско-юношеским оздоровительно-образовательным спортивным центром «Бригантина».