Спорт

27 апреля «Луки-Энергия» сыграет с«Коломной»

В субботу, 27 апреля, «Луки-Энергия» проведет второй выездной матч Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад». Эта игра пройдет в городе Коломне, где в роли соперника великолучан выступит одноименная команда - «Коломна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Коломенский футбол в этом году отметит свое 113-летие. В далеком 1906 году в Коломне была создана первая в городе футбольная команда. Сегодня продолжателем футбольных традиций более чем вековой дальности является футбольный клуб «Коломна», чья команда выступает в Олимп-первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2018-2019 годов в группе «Запад».

Сразу после окончания осеннего отрезка с 10 ноября команда «Коломна» приступила к тренировочному процессу на базе ФК «Коломна-2». Наряду с футболистами основы к тренировочным занятиям привлекали старших юношей СШ «Виктория» и Центра подготовки ФК «Коломна».