Спорт

Юные футболисты разыграли «Кубок Пскова»

В Пскове прошел открытый «Кубок города» по футболу среди юношеских команд двух возрастных категорий 2005 и 2010 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире принимали участие юные футболисты из Великого Новгорода, Киришей, Великих Лук и Пскова.

В старшей группе за главный кубок боролись семь команд. Первое место заняли воспитанники ФК «Псков-747» (тренер Антон Расторгуев), второе - «Экспресс» Великие Луки, третье - «Факел» Кириши. Лучшими футболистами были признаны: вратарь - Сергей Костюк (Экспресс), защитник - Владимир Беляков (Экспресс), полузащитник - Максим Евстафьев (Псков-747), нападающий - Арсений Соловьев (Факел) и игрок - Антон Виноградов (Псков-747).

В младшей группе соревновались восемь команд. Турнир со стопроцентным результатом выиграла псковская «Стрела» (тренер Сергей Коркунов), заняв два первых места пьедестала почета. Бронзовым призером стала команда «Псков-747» (тренер Денис Широков). Индивидуальными призами были награждены: вратарь - Никита Степанов (Стрела-Орлы), защитник - Платон Чернышев (Электрон, Великий Новгород), полузащитник - Григорий Павленко (Псков-747), нападающий - Глеб Гребнев (Стрела-Соколы) и игрок - Алексей Иванов (Стрела-Соколы).

В ближайшие выходные состоится «Кубок Пскова» среди команд 2007 годов рождения.