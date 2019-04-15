Спорт

27 апреля состоится I этап открытого кубка Псковской области по велоспорту

Комитет по спорту Псковской области, Федерация велосипедного спорта Псковской области приглашает спортсменов и любителей велоспорта принять участие в открытом Кубке Псковской области по велоспорту шоссе, посвященного памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки.

1 этап открытого Кубка состоится 27 апреля. В рамках соревнований пройдет индивидуальная гонка на 9 км Писковичи - Молгово.

Будет отдельный зачет для любителей на не спортивных (гоночных шоссейных) велосипедах.

Победители соревнований будут награждены грамотами и призами.

Предварительная регистрация участников первого этапа здесь

Регистрация участников обязательна и заканчивается в 18.00 26 апреля.