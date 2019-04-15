Спорт

Великолучанин занял второе место на чемпионате Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству

В санатории ФССП России «Зеленая долина» прошел ХI чемпионат Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству.

Свое участие в нем приняли команды из восьми федеральных округов Российской Федерации. Руководителями спортивных делегаций были первые лица территориальных органов ФССП России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, в состав команды СЗФО вошли и представители УФССП России по Псковской области: судебный пристав по ОУПДС ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Шамилов и в качестве тренера - специалист-эксперт отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Управления, Дмитрий Бурмистров.

Руслан Шамилов выступал на чемпионате в весовой категории до 90 кг, где в упорной борьбе занял почетное второе место.

Напомним, Руслан Шамилов является воспитанником Центра MMA, города Великие Луки. Зарекомендовал себя сильным и выносливым бойцом, который несколько раз подряд выигрывал чемпионат Псковской области и СЗФО по смешанным боевым единоборствам.

По итогам всего чемпионата ФССП России по комплексному единоборству, сборная команда СЗФО стала 3-ей.