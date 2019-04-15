Спорт

«Псков-747» сегодня на своем поле встречается с «Чертаново-2»

Сегодня в Пскове состоится матч 21-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» в котором встречаются «Псков-747» и столичная команда «Чертаново-2». Стартовый свисток петербуржского арбитра Ильи Иванова прозвучит в 18.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, псковичи занимают в турнирной таблице десятое место, набрав 22 очка. Чертановцы являются аутсайдерами, имея в своем активе 9 очков.

Напомним, в матче первого круга, который проходил в Москве «Псков-747» одержал победу со счетом 2:1, благодаря дублю капитана команды Антона Шишаева.