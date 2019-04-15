Спорт

1 мая в Псковской области пройдет турнир по мини-футболу

1 мая в Псковской области пройдет турнир по мини-футболу. Он состоится в спорткомплексе в Писковичах (ул. Волкова, д. 20). Начало в 10.00.

Организаторы соревнований - «Псковский футбольный союз» - подчеркнули, что к участию в турнире допускаются 6 команд: 3 команды 2006-2007 г.р. и 3 команды 2009-2010 г.р.

В заявке команды не должно быть более 12 игроков, заявка должна быть обязательно заверена врачом. Соревнования проводятся по круговой системе в каждой возрастной группе. Продолжительность матча - 2 тайма по 15 минут. Перерыв между таймами и игрой - 1 минута. Минимальный состав на игру - 4 игрока, один вратарь.

Команде, опоздавшей на игру более чем на 10 минут, засчитывается техническое поражение со счётом 0:5. Количество замен в ходе матча не ограничено. Замены производятся в месте пересечения боковой и центральной линии. Игрок имеет право выступать только за заявленную команду. За участие в матче незаявленного игрока команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:

Победителем и призером турнира в каждой возрастной группе станет команда, набравшая наибольшее количество очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).

Кубки, грамоты, медали будут вручены команде-победителю в каждой возрастной группе и номинанты в каждой возрастной группе: лучший игрок, вратарь, защитник, нападающий, награждаются памятными призами и грамотой.

Мандатная комиссия начинает работу в 9.30.