Спорт

Более 470 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий прошло в Пскове в 2018 году

Более 470 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий прошло в Пскове в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь на 24-й сессии о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

Все запланированные мероприятия в прошлом году, по его словам, прошли на высоком организационном уровне. Общее количество участников спортивно-массовых мероприятий составило более 50 тысяч человек. Возросло количество взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом, достигло 26%.

Более 22 тысяч школьников посещают уроки по физической культуре, 4331 человек занимаются в школьных спортивных секциях. Кроме того, все школы города участвуют в городских «Школьных играх», проводимых спорткомитетом совместно с управлением образования. Победителем в 2018 году стал лицей №20, второе и третье место заняли лицей №8 и школа №23. Общий охват учащихся составил 3890 человека.

В спортивной школе «Надежда» работает отделение адаптивной физкультуры, где занимаются 137 человек, из них 69 – дети в возрасте до 18 лет.

Большое внимание в прошлом году уделялось развитию материально-спортивной базы. Так, в прошлом году проведен косметический ремонт в помещении Дома спорта; в спортивной школе «Мастер» отремонтированы пути эвакуации при пожаре и душевые. В спортивной школе «Ника» выполнены косметический ремонт спортивного игрового зала, ремонт зала для отделения гребли на байдарках и каноэ, ремонт причального плота. В спортивном центре «Бригантина» выполнен косметический ремонт в шахматном клубе по Октябрьскому проспект, 38, в зале борьбы по ул. Белинского, 80 и в здании по ул. Петровской, 20-б. В оздоровительном лагере «Радуга» (Гдовский район, деревня Ямм) выполнен косметический ремонт в 14 жилых домиках, ремонт медпункта, подготовлена футбольная площадка, в здании столовой произведены косметический ремонт, замена водопроводных труб, в 12 жилых домиках сделаны эвакуационные выходы. На всех объектах спортивного центра установлена система видеонаблюдения. На набережной реки Великой рядом с гребной базой на ул. Воеводы Шуйского, 9, построена площадка для воркаута.