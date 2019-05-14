Спорт

Пскович Кирилл Пузыня в составе восьмерки завоевал «бронзу» первенства Европы по академической гребле среди юниоров

В Германии, на водохранилище в городе Эссен, прошло первенство Европы по академической гребле среди юниоров. В составе российской восьмерки в возрасте до 19 лет за награды боролся пскович Кирилл Пузыня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, спортсменам удалось завоевать бронзовую награду на дистанции в 2 км. На протяжении всей гонки шла напряженная борьба за второе место с гребцами из Польши. Кирилл Пузыня и его товарищи по команде уступили всего сотую долю секунды лодке соперников. Судьи установили это при помощи фотофиниша. «Золото» на этой дистанции досталось юниорам из принимающей страны.

«Впечатления от соревнований положительные, соперники по сравнению с прошлым годом стали сильнее. Во время заплыва были некоторые поломки, связанные с оборудованием рулевого. На финише показалось, что мы завоевали «серебро», но уже на награждении мы узнали, что взяли «бронзу»», — рассказал обладатель бронзовой награды Кирилл Пузыня.

Теперь команда готовится к Чемпионату мира, который пройдет в Японии в середине августа. Тренирует сборную команду России U-18 по академической гребле Станислав Городнов.