Спорт

Любители силовых тренировок и аэробики сойдутся в шуточном состязании в «Ночь фитнеса» в Пскове

Псковичей ждет шуточное состязание в рамках «Ночи фитнеса», которая пройдет в клубе «Супер фитнес» в следующий вторник, 28 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, несмотря на шуточность состязания, призы будут самые настоящие.

Напомним, «Ночь фитнеса» пройдет 28 мая в клубе по адресу: Рижский пр., 16. Начнется мероприятие в 19.00 и продлится до 22.15. Участие в мероприятии по записи – 100 рублей, с другом (подругой) - бесплатно. Бронируйте место сразу по телефону: 56-60-80.



В этот вечер участники:

- Пройдут фитнес-тест: узнают полезную информацию о вашем здоровье и получат рекомендации по видам нагрузок, необходимым именно вам.

- Посетят мини-лекцию от директора клуба Георгия Пономарева о том, как поддерживать форму в летний период времени.

- Примут участие в соревнованиях по выяснению, что же более эффективно для жиросжигания: тренажерный зал или групповые занятия (до и после занятий пройдет общее контрольное взвешивание всех команд и вычисление разницы в суммарном весе)

Команда-победитель будет награждена полезными фитнес-призами.

И, конечно же, в этот день можно будет приобрести квартальную карту на самых выгодных условиях этого лета: 3 месяца по цене двух всего за 4950 рублей + стоп-карта на 2 недели в подарок.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».