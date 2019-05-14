Спорт

В Псковской Академии ФСИН состоялись спортивные состязания между участниками международного фестиваля «Псковское вече»

В загородном учебном центре Псковского филиала академии команды из Минска, Могилева, Белгорода, Санкт-Петербурга, Рязани, Владимира, Перми и Пскова соревновались в служебно-прикладной эстафете и определяли сильнейших в футболе, волейболе и перетягивании каната.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, по итогам эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге, переноске раненого, упражнении с гирями, использовании спецсредств, а также в неполной разборке–сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматического пистолета по металлической мишени, победу одержал Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, серебряным призером соревнований стал Псковский филиал Академии ФСИН России, «бронзу» в упорной борьбе завоевала сборная команда Республики Беларусь.

В соревнованиях по футболу и волейболу победу одержали гости из Республики Беларусь. В перетягивании каната равных не было курсантам Санкт-Петербургского университета МВД России и Пермского института ФСИН России.