Спорт

В Печорах возобновляют прерванную на семь лет спортивную традицию и приглашают на легкоатлетический забег

В Печорах возобновят прерванную в 2012 году традицию проводить ежегодный легкоатлетический забег «Старая крепость». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», в этом году мероприятие состоится 25 мая на городском стадионе.

Впервые легкоатлетический забег «Старая крепость» состоялся в Печорах в 1990 году. Казалось бы, в сложные 90-е годы было не до праздников, но именно тогда мероприятие посещало максимальное количество участников - не мене 500 человек ежегодно.

История забега «Старая крепость» связана с именами многих известных людей города, но особо в Центре спортивной подготовки отмечают авторов и бессменных ведущих - организаторов, которые подарили радость жителям города: это сотрудники Печорской районной спортивной школы под руководством прежнего директора Федора Коханова и нынешнего директора Натальи Кохановой.

Возможно, благословение наместника монастыря, полученное еще в 90-е годы, не давало организаторам опускать руки, и всегда находились люди, которые были готовы прийти на помощь. Например, магазин «Спорт Сервис», ныне «Сервис», кафе «Уют» и другие.

К сожалению, на несколько лет традиция прервалась. Но в этом году забег вновь состоится. Инициатором возобновления забега стал коллектив Печорской детско-юношеской спортивной школы. Хочется отметить, что призы для лотереи уже предоставили предприниматели города, многие из которых сами неоднократно были участниками этого мероприятия в прошлые годы.

Забег и участие в лотерее - это не весь праздник, каждый участник может стать победителем в своей возрастной группе, а также предусмотрены награждения по номинациям: «Самые опытные участники забега», «Самая большая семья - участница забега», «Первый зарегистрированный участник забега, Обязательным приятным моментом станет поздравление тех, кто отмечает день своего рождения 25 мая.

В этом году в списке групп появился новый дополнительный коридор для людей, достойных особого внимания - с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, все участники забега смогут насладиться выступлениями танцевальных и вокальных коллективов.

Одновременно с розыгрышем лотереи пройдет акция ВФСК «ГТО», которая называется «Рекорды» и в ней также можно принять участие и стать победителем.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии 25 мая на городском стадионе в Печорах.

Старт в 12 часов. Предварительная регистрация приветствуется, но есть возможность зарегистрироваться перед началом соревнования.

Организаторы надеются, что легкоатлетический забег «Старая крепость» вновь станет ежегодным, и этот праздник спорта как и прежде будет объединять семьи, коллективы, представителей разных поколений, а также станет стимулом здорового образа жизни.