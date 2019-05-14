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Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Пскович завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию в Волгограде

Пскович завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию в Волгограде

Спорт

Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Хоккеисты сборной России завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата мира в Словакии. Россияне обыграли команду США со счетом 4:3 в четвертьфинале, передает ТАСС. В составе сборной России шайбы забросили Никита Гусев (вторая минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42), Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэди Шей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дибринкэт (58). Соперник сборной России по 1/2 финала определится позднее в четверг. Победитель чемпионата мира станет известен 26 мая.