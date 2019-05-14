Спорт

Директор клуба «Супер фитнес» ответит на вопросы псковичей о ЗОЖ

Всего 6 свободных мест осталось на «Ночь фитнеса», которая пройдет с 19.00 до 22.00 в клубе «Супер фитнес» в следующий вторник, 28 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, еще можно успеть записаться, причем для тех, кто придет с другом или подругой, участие бесплатное.

В программе: фитнес-тест, занятия в тренажерном зале и зале групповых программ, круглый стол с участием директора клуба Георгия Пономарева. Он расскажет гостям клуба о том, как поддерживать себя в форме летом, независимо от того, занимаетесь ли вы в фитнес-клубе или дома, уезжаете в отпуск, либо нет, придерживаетесь правильного питания или же иногда позволяете себе вольности в еде.

И, конечно же, в этот день можно будет приобрести квартальную карту на самых выгодных условиях этого лета: 3 месяца по цене двух всего за 4950 рублей + стоп-карта на 2 недели в подарок.

Участие в мероприятии по записи – 100 рублей, с другом (подругой) - бесплатно. Бронируйте место сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»:http://vk.com/super_fitness_pskov.