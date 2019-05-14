Спорт

В Великих Луках прошел ежегодный велопарад

Вчера в Великих Луках прошел уже ставший ежегодным велопарад. Участниками велопраздника в Великих Луках стали трехлетние малыши и велосипедисты с солидным стажем, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Велосипедисты стартовали от ТЦ «Апельсин», проехали по улицам Вокзальная, Дьяконова, Калинина, 3-й Ударной Армии, Холмской и финишировали у площади Ленина, где состоялся флешмоб. Велосипедисты образовались большую фигуру двухколесного велосипеда.

В велопараде поучаствовали около 250 человек, всего велоколонна проехала 9 км.

Акция была приурочена ко Всероссийскому дню без автомобиля. В честь праздника некоторые велосипедисты надели необычные головные уборы и аксессуары. Кроме того, все участников ждала и конкурсная программа с призами.

Добавим, велопарад в Великих Луках проходит уже четвертый год подряд.



