Спорт

Состоялся VII Кубок Псковской области по тяжелой атлетике

25 мая прошел очередной VII Кубок Псковской области по тяжелой атлетике, в соревнованиях приняли участие спортсмены из города Пскова ДЮСШ «Надежда», ск «Пауэр» фитнес центров Xhress, Bodi fitness style и ДЮСШ поселка Бежаницы.

Как сообщил один из тренеров участников, абсолютными Чемпионами стали Владимир Васильев и Екатерина Низамиева , оба спортсмена из ск «Пауэр». Также на турнире были обновлены рекорды области Владимир Васильев в/к 67 кг (ск «Пауэр»), Александр Дмитриев в/к св 109 кг( фитнес-центр Xhress), и Екатерина Низамиева в/К 76 кг( ск «Пауэр»)

Следующие соревнования для псковских спортсменов пройдут14-16 июня эстонском городе Albu на международном турнире 17th Albu Cup International Weightlifting Competition.