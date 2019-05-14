Спорт

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева обыграли по буллитам команду Чехии, сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В основное время у россиян отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов. У чехов шайбы забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик. В дополнительное команды голов не забили. Победный буллит реализовал Никита Гусев

В финале чемпионата мира позже в воскресенье сыграют команды Канады и Финляндии.