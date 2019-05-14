Спорт

Николай Рассадин остался доволен игрой сборной России на чемпионате мира по хоккею

Поэт и бард, член хоккейной команды «Евро-Керамика» Николай Рассадин доволен тем, как проявила себя сборная России по хоккею на чемпионате мира. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Напомним, по итогам мирового чемпионата российские хоккеисты взяли «бронзу».

«Меня наши совсем не разочаровали. Разочаровали некоторые звезды, которые на этом чемпионате практически ничего не показали. Очень порадовали отдельные игроки - Василевский, вратарь, потрясающие отстоял чемпионат, Кучеров и Дадонов прекрасно отыграли. Многие ребята, к которым претензий нет. Малкин шикарно играл. Мне понравилась наша сборная, и даже в игре с финнами понравилась. Но это игра. Это хоккей. Любая оплошность и отскок шайбы может иметь решающее значение», - отметил гость студии.

«Прекрасный чемпионат и прекрасная сборная. Мне очень понравилась наша сборная. В той конкуренции, которая была, завоевать "бронзу" - это здорово. И надеюсь, в Швейцарии мы выиграем "золото"», - заключил Николай Рассадин.

Напомним, хоккеисты сборная России завоевала третье место по итогам чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Ильи Воробьева обыграли по буллитам команду Чехии. Победителем чемпионата стала Финляндия, на втором месте - канадцы.