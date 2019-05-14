Спорт

Псковичи заняли первые места по прыжкам в высоту в Волгограде

В Волгограде состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой».

Центр спортивной подготовки представляла мастер спорта России Наталья Спиридонова и кандидат в мастера спорта России Евгений Караваев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортподготовки, в дисциплине прыжки в высоту, Наталья Спиридонова поднялась на первую ступень пьедестала с результатом 180 см.

В дисциплине прыжок в длину Евгений Караваев занял первое место с результатом 6.11.