Спорт

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места на Кубке России по всестилевому каратэ

C 24 по 26 мая в Московской области прошел Кубок России по всестилевому каратэ.





В соревнованиях приняли участие 353 спортсмена из 40 регионов Российской Федерации. Этот Кубок России был самым массовым за все годы своего существования. И это всего за 4 года, как всестилевое каратэ является официальным видом спорта.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации по всестилевому каратэ, команда Псковской области была представлена тремя взрослыми участниками, все воспитанники Константина Бабичева из города Порхов.

По итогам соревнований 1 место заняли мастера спорта России - Сергей Подгорнов и Татьяна Алексеева, 2 место заняла Марина Стронговская, мастер спорта России.