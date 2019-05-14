Спорт

Пскович завоевал три золотых и одну серебряную медаль на международных соревнованиях по спорториентированию среди лиц с ПОДА

В Паланге завершились международные соревнования по спортивному ориентированию среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, Псков представляли воспитанники Александра Борисова: Эдуард Огинский, Марина Борисенкова, Валерий Иванов.

Эдуард Огинский впервые за историю соревнований выиграл 3 дисциплины, тем самым завоевав три золотые медали и одну серебряную медаль. По итогам соревнований Эдуард получил путевку на чемпионат мира, который пройдет в Португалии.

Марина Борисенкова и Валерий Иванов показали достойное выступление на соревнованиях, но остались за пределами тройки сильнейших.