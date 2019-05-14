Спорт

Псковский курсант стал серебряным призером всероссийских соревнований по рукопашному бою

В городе Владимире состоялись Всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти актера театра и кино Александра Дедюшко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В поединках, которые проходили в спортивном комплексе Владимирского юридического института ФСИН России, приняли участие более ста спортсменов из 22 регионов России.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Аюб Аюбов вышел в финал соревнований и завоевал «серебро» в весовой категории до 90 кг.

Отметим, что псковский курсант имеет два спортивных разряда: кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и греко-римской борьбе.

Аюб Аюбов – чемпион Псковской области и всероссийского турнира по грепплингу, чемпион Псковской области по панкратиону, чемпион Псковской области и призер всероссийского турнира по греко-римской борьбе, призер чемпионата Псковской области по бразильскому джиу-джитсу и чемпион Псковской области и призер Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА).