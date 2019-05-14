Спорт

18 команд встретятся в финале областного чемпионата по дворовому футболу в Пскове

Финал чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора состоится в Пскове 1 июня, в День защиты детей. Соревнования проводятся при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», работу которого в регионе курирует вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия», матчи пройдут в субботу с 11:00 до 16:30 на стадионе «747». За победу будут бороться 18 дворовых и школьных любительских команд, которые обыграли своих соперников на муниципальном и зональном этапах. Изначально на кубок претендовали 114 команд из разных районов Псковской области.

По итогам финала призеры и победители в трех возрастных категориях (2007 – 2009, 2005 – 2006, 2001 – 2004 год рождения) будут награждены грамотами, медалями и ценными призами. Также футболистам будут вручены призовые статуэтки в четырех номинациях: «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь» и «Лучший игрок».

Команда победителей в средней группе сможет представить псковский регион на Чемпионате России по дворовому футболу, который будет проведен в городе Санкт-Петербурге.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.