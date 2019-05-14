Спорт

В Великом Новгороде состоится матчевая встреча по боксу между командами Псковской и Новгородской областей

В эту субботу, 1 июня, в 19.00 во дворце культуры и молодежи «Город» (ул. Псковская, 1) в Великом Новгороде состоится матчевая встреча по боксу между представителями Новгородской и Псковской областей, посвященная памяти русского полководца Александра Невского.

Как сообщает портал sport60.ru, Псковскую область будут представлять спортсмены: Никита Сергеев (56, Псков), Евгений Кочуков (60, В. Луки), Никита Мастио (64, В. Луки), Александр Кальницкий (69, Псков), Савелий Юринов (75, Псков), Артём Минка (69, Псков), Игорь Зуев (69, Псков), Глеб Голик (75, Псков), Мурат Юлдашев (81, Псков), Владимир Родионов (91, В. Луки)